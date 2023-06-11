Президент Казахстана Токаев объявил 12 июня днем траура по погибшим при лесном пожаре
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в природном резервате «Семей орманы» в Абайской области. Об этом сообщила пресс-служба президента.
«Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства», – заявил Токаев семьям погибших.
Токаев также выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства, которые погибли в результате пожара. Президент пообещал оказать всемерную поддержку, включая финансовую помощь. Правительство поможет устроить детей в детские сады и вузы.
«Я несу за вас ответственность. Я, как глава государства, приношу свои извинения за случившееся», – прокомментировал Токаев.
В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что в тушении пожара в Абайской области задействовано около 1500 человек, более 290 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС 10 июня сообщал, что число погибших составило 14 человек.
Свои соболезнования Токаеву выразил президент России Владимир Путин. «Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни», – написал он в телеграмме.