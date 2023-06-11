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В Крыму из-за повреждения ж/д полотна остановили движение поездов

Ведомости

В Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, проблемы устранят через несколько часов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем – от 3 до 4 часов», – написал он, добавив, что на месте работают все профильные службы. 

Аксенов уточнил, что для пассажиров организуют автобусный трансфер. По данным властей полуострова, в результате инцидента никто не пострадал.

В мае в Симферопольском районе Крыма сошли с рельсов вагоны с зерном, после чего было принято решение о приостановке движения электропоездов между Симферополем и Севастополем. Тогда причиной схода грузового поезда с рельсов назвали «вмешательство посторонних лиц». 

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области ранее задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. В пресс-службе ЮУЖД сообщали, что 7 мая произошло возгорание релейного и батарейного шкафов, что «стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных