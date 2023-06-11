В Крыму из-за повреждения ж/д полотна остановили движение поездов
В Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, проблемы устранят через несколько часов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем – от 3 до 4 часов», – написал он, добавив, что на месте работают все профильные службы.
Аксенов уточнил, что для пассажиров организуют автобусный трансфер. По данным властей полуострова, в результате инцидента никто не пострадал.
В мае в Симферопольском районе Крыма сошли с рельсов вагоны с зерном, после чего было принято решение о приостановке движения электропоездов между Симферополем и Севастополем. Тогда причиной схода грузового поезда с рельсов назвали «вмешательство посторонних лиц».
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области ранее задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. В пресс-службе ЮУЖД сообщали, что 7 мая произошло возгорание релейного и батарейного шкафов, что «стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».