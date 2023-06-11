ЦСКА обыграл «Краснодар» и выиграл Кубок России по футболу
Московский футбольный клуб ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу.
Основное время завершилось со счетом 1:1. На 32-й минуте с пенальти в ворота «Краснодара» забил Федор Чалов. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол ЦСКА на 50-й минуте. В серии пенальти московские футболисты одержали победу со счетом 6:5. Встреча проходила на стадионе «Лужники».
ЦСКА одержал победу в Кубке России в восьмой раз в истории клуба. «Краснодар» попал в финал турнира второй раз, в 2014 г. команда проиграла «Ростову».