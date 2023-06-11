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ЦСКА обыграл «Краснодар» и выиграл Кубок России по футболу

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Московский футбольный клуб ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу. 

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 32-й минуте с пенальти в ворота «Краснодара» забил Федор Чалов. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол ЦСКА на 50-й минуте. В серии пенальти московские футболисты одержали победу со счетом 6:5. Встреча проходила на стадионе «Лужники».

ЦСКА одержал победу в Кубке России в восьмой раз в истории клуба. «Краснодар» попал в финал турнира второй раз, в 2014 г. команда проиграла «Ростову».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных