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В Башкирии спасли упавшую в пещере с шестиметровой высоты девушку

Ведомости

Спасателям удалось спасти девушку, которая сорвалась с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере в Башкирии, сообщило региональное управление МЧС России.

Девушка была в составе небольшой группы, которая без специального оборудования обследовала пещеру протяженностью 15 км и глубиной 128 м. Инцидент произошел в 2,5 км от входа в пещеру. При падении девушка получила травму головы и таза. Внутри пещеры по счастливой случайности в это время находился один из спасателей МЧС России, который и вызвал спасателей.

Спасательная операция длилась семь часов. Оказав на месте девушке первую помощь, спасатели подняли ее на специальных узких носилках, а затем доставили до машины скорой помощи. Пострадавшая с закрытым переломом костей таза и закрытой черепно-мозговой травой была госпитализирована, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных