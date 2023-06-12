В Башкирии спасли упавшую в пещере с шестиметровой высоты девушку

Девушка была в составе небольшой группы, которая без специального оборудования обследовала пещеру протяженностью 15 км и глубиной 128 м. Инцидент произошел в 2,5 км от входа в пещеру. При падении девушка получила травму головы и таза. Внутри пещеры по счастливой случайности в это время находился один из спасателей МЧС России, который и вызвал спасателей.