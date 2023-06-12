В Башкирии спасли упавшую в пещере с шестиметровой высоты девушку
Спасателям удалось спасти девушку, которая сорвалась с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере в Башкирии, сообщило региональное управление МЧС России.
Девушка была в составе небольшой группы, которая без специального оборудования обследовала пещеру протяженностью 15 км и глубиной 128 м. Инцидент произошел в 2,5 км от входа в пещеру. При падении девушка получила травму головы и таза. Внутри пещеры по счастливой случайности в это время находился один из спасателей МЧС России, который и вызвал спасателей.
Спасательная операция длилась семь часов. Оказав на месте девушке первую помощь, спасатели подняли ее на специальных узких носилках, а затем доставили до машины скорой помощи. Пострадавшая с закрытым переломом костей таза и закрытой черепно-мозговой травой была госпитализирована, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.