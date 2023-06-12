Российский турист погиб в драке в центре Стамбула

В полиции отметили, что трагедия произошла утром 11 июня. Между россиянином и неназванными людьми завязалась ссора, переросшая в драку. Один из нападавших ранил туриста ножом в сердце, после чего все они скрылись. Очевидцы пытались оказать раненному первую помощь, он был госпитализирован, но умер от полученных травм.