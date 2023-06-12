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Общество

Российский турист погиб в драке в центре Стамбула

Ведомости

В районе Таксим в центральной части Стамбула российский 40-летний турист погиб в результате драки с четырьмя людьми. Об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на заявление полиции.

В полиции отметили, что трагедия произошла утром 11 июня. Между россиянином и неназванными людьми завязалась ссора, переросшая в драку. Один из нападавших ранил туриста ножом в сердце, после чего все они скрылись. Очевидцы пытались оказать раненному первую помощь, он был госпитализирован, но умер от полученных травм.

В полиции отчитались о задержании двоих подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Генконсульство РФ сообщило, что находится в контакте с правоохранительным органами, передает «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных