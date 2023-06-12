В Иркутской области после столкновения танкеров в реку попал бензин

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия на реке Лена, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СК России. В ведомстве подтвердили, что в результате столкновения судов была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, говорится в сообщении.