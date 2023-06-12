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Общество

В Иркутской области после столкновения танкеров в реку попал бензин

Ведомости

На реке Лена в Иркутской области столкнулись танкеры, один из которых перевозил более 800 т бензина, повреждена емкость с горючим, сообщили ТАСС в экстренных службах. 

Столкновение двух танкеров, ТР-901 и ТР-900, произошло в районе поселка Алексеевск, уточнили агентству. Последний перевозил 832 т бензина, после столкновения на судне была повреждена одна емкость со 138 т горючего, топливо течет в реку, добавили в экстренных службах.  

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия на реке Лена, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СК России. В ведомстве подтвердили, что в результате столкновения судов была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ, (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных