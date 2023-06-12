В Иркутской области после столкновения танкеров в реку попал бензин
На реке Лена в Иркутской области столкнулись танкеры, один из которых перевозил более 800 т бензина, повреждена емкость с горючим, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Столкновение двух танкеров, ТР-901 и ТР-900, произошло в районе поселка Алексеевск, уточнили агентству. Последний перевозил 832 т бензина, после столкновения на судне была повреждена одна емкость со 138 т горючего, топливо течет в реку, добавили в экстренных службах.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия на реке Лена, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СК России. В ведомстве подтвердили, что в результате столкновения судов была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, говорится в сообщении.
Уточняется, что проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ, (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).