Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников
С помощью возвращения молока в рацион горячего питания учащихся начальной школы можно увеличить потребление молочных продуктов среди детей, которым в этом возрасте это необходимо. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в разговоре с «РИА Новости» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Меняются предпочтения, хотя по нормам здорового питания у детей, например, нужно увеличивать потребление молочных продуктов. И пока мы эту часть не решим, например, не будет вместе с горячим питанием для школьников 1–4 классов реализации молока через программу "школьное молоко", ситуация будет периодически возникать», – сказала она.
Помимо этого, возвращение молока в рацион горячего питания также поможет производителям. По словам Абрамченко, крупные и средние предприятия, которые работают по долгосрочным контрактам, чувствуют себя более уверенно по сравнению с малым бизнесом и личными подсобными хозяйствами, которые передают молоко сборщикам.
В связи с этим госпрограмма предусматривает различные меры поддержки, в том числе субсидии на каждый килограмм реализованного молока и гранты, отметила Абрамченко. По ее словам, это приводит к снижению стоимости готовой продукции в магазинах. Она также отметила, что правительство рассчитывает, что до конца года ситуация стабилизируется, а динамика прироста производства молока сохранится.
В начале июня депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам направили в ФАС письмо с просьбой проверить торговые сети на предмет завышения цен на молочную продукцию. В письме сказано, что ценовая политика магазинов может препятствовать росту потребления молочных продуктов и спросу. В частности, по итогам 2022 г. прирост запасов составил около 38%.