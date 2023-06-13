Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников

В связи с этим госпрограмма предусматривает различные меры поддержки, в том числе субсидии на каждый килограмм реализованного молока и гранты, отметила Абрамченко. По ее словам, это приводит к снижению стоимости готовой продукции в магазинах. Она также отметила, что правительство рассчитывает, что до конца года ситуация стабилизируется, а динамика прироста производства молока сохранится.