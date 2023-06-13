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Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников

Ведомости

С помощью возвращения молока в рацион горячего питания учащихся начальной школы можно увеличить потребление молочных продуктов среди детей, которым в этом возрасте это необходимо. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в разговоре с «РИА Новости» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Меняются предпочтения, хотя по нормам здорового питания у детей, например, нужно увеличивать потребление молочных продуктов. И пока мы эту часть не решим, например, не будет вместе с горячим питанием для школьников 1–4 классов реализации молока через программу "школьное молоко", ситуация будет периодически возникать», – сказала она.

Помимо этого, возвращение молока в рацион горячего питания также поможет производителям. По словам Абрамченко, крупные и средние предприятия, которые работают по долгосрочным контрактам, чувствуют себя более уверенно по сравнению с малым бизнесом и личными подсобными хозяйствами, которые передают молоко сборщикам.

В связи с этим госпрограмма предусматривает различные меры поддержки, в том числе субсидии на каждый килограмм реализованного молока и гранты, отметила Абрамченко. По ее словам, это приводит к снижению стоимости готовой продукции в магазинах. Она также отметила, что правительство рассчитывает, что до конца года ситуация стабилизируется, а динамика прироста производства молока сохранится.

В начале июня депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам направили в ФАС письмо с просьбой проверить торговые сети на предмет завышения цен на молочную продукцию. В письме сказано, что ценовая политика магазинов может препятствовать росту потребления молочных продуктов и спросу. В частности, по итогам 2022 г. прирост запасов составил около 38%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных