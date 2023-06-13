Спикер липецкого облсовета Аверов станет кандидатом на довыборах в Госдуму
Председатель липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов по итогам голосования стал кандидатом на участие в довыборах в Госдуму по липецкому избирательному округу. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
В голосовании приняли участие 20 497 человек. В результате Аверов получил 15 705 голосов, или 74% от всех проголосовавших, руководитель управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимир Хабибулин – 1695, а директор Центра развития детского отдыха Николай Голосов – 1633. Руководитель отдела Центра молодежи Маргарита Жирова и председатель липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев получили по 1200 и 980 соответственно.
О необходимости провести дополнительные выборы в Липецкой области стало известно после смерти депутата Госдумы от региона Николая Борцова. Он скончался 23 апреля в возрасте 77 лет. Он избирался депутатом Госдумы четвертого (2003-2007 гг.), пятого, шестого, седьмого и восьмого (по одномандатному избирательному округу № 114) созывов. Был членом думского комитета по делам национальностей. Награжден орденом «Знак почета», орденом Ленина и орденом Почета, является заслуженным работником пищевой промышленности.
Аверов родился 3 июня 1974 г. в Воронеже, где получил высшее образование по специальности «Технология машиностроения» в Воронежском государственном техническом университете. Позже он также окончил РГТЭУ и Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС». Аверов занимает должность спикера облсовета депутатов с октября 2021 г. До этого он был замгубернатора Липецкой области и курировал вопросы экономики, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности.