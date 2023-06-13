Спикер липецкого облсовета Аверов станет кандидатом на довыборах в Госдуму

Аверов родился 3 июня 1974 г. в Воронеже, где получил высшее образование по специальности «Технология машиностроения» в Воронежском государственном техническом университете. Позже он также окончил РГТЭУ и Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС». Аверов занимает должность спикера облсовета депутатов с октября 2021 г. До этого он был замгубернатора Липецкой области и курировал вопросы экономики, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности.