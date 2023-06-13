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Спикер липецкого облсовета Аверов станет кандидатом на довыборах в Госдуму

Ведомости

Председатель липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов по итогам голосования стал кандидатом на участие в довыборах в Госдуму по липецкому избирательному округу. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

В голосовании приняли участие 20 497 человек. В результате Аверов получил 15 705 голосов, или 74% от всех проголосовавших, руководитель управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимир Хабибулин – 1695, а директор Центра развития детского отдыха Николай Голосов – 1633. Руководитель отдела Центра молодежи Маргарита Жирова и председатель липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев получили по 1200 и 980 соответственно.

О необходимости провести дополнительные выборы в Липецкой области стало известно после смерти депутата Госдумы от региона Николая Борцова. Он скончался 23 апреля в возрасте 77 лет. Он избирался депутатом Госдумы четвертого (2003-2007 гг.), пятого, шестого, седьмого и восьмого (по одномандатному избирательному округу № 114) созывов. Был членом думского комитета по делам национальностей. Награжден орденом «Знак почета», орденом Ленина и орденом Почета, является заслуженным работником пищевой промышленности.

Аверов родился 3 июня 1974 г. в Воронеже, где получил высшее образование по специальности «Технология машиностроения» в Воронежском государственном техническом университете. Позже он также окончил РГТЭУ и Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС». Аверов занимает должность спикера облсовета депутатов с октября 2021 г. До этого он был замгубернатора Липецкой области и курировал вопросы экономики, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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