Актер Трит Уильямс из «Однажды в Америке» погиб в результате ДТП
Американский актер Трит Уильямс, известный по фильмам «Однажды в Америке» и «Волосы», погиб в результате ДТП, ему был 71 год. Об этом сообщили в полиции штата Вермонт, передает газета The New York Times.
Уточняется, что авария произошла вечером 12 июня. По информации полиции, ДТП произошло, когда внедорожник решил повернуть направо на стоянку и врезался в мотоцикл, на котором ехал Уильямс, его выбросило из транспортного средства. Он скончался в медицинском центре Олбани в штате Нью-Йорк из-за серьезных травм.
Трит Уильямс родился 1 декабря 1951 г. Его актерский путь начался, когда он учился в седьмом классе. Во время учебы в колледже в Пенсильвании он отказался от игры в футбольной команде, чтобы сосредоточиться на актерской карьере. Первый фильм с ним вышел в 1975 г., он сыграл в ленте «Смертоносный герой».
В 1979 г. он принял участие в фильме «Волосы» режиссера Милоша Формана, за роль в котором он получил «Золотой глобус» в номинации «Прорыв года». Помимо этого, он был удостоен «Золотого глобуса» в 1982 г. за лучшую мужскую роль в драматическом фильме «Принц города» и в 1985 г. – за лучшую актерскую игру в мини-сериале «Трамвай “Желание”».
Всего на счету Уильямса шесть наград, в том числе «Эмми» (1996 г.) и Премия Гильдии актеров (2003 и 2004 гг.). Среди других известных фильмов с участием Уильямса – «Однажды в Америке» (1983), «Перед классом» (2008), «На самом дне океана» (1999), «Чем заняться мертвецу в Денвере» (1995) и др.