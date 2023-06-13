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Актер Трит Уильямс из «Однажды в Америке» погиб в результате ДТП

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Американский актер Трит Уильямс, известный по фильмам «Однажды в Америке» и «Волосы», погиб в результате ДТП, ему был 71 год. Об этом сообщили в полиции штата Вермонт, передает газета The New York Times.

Уточняется, что авария произошла вечером 12 июня. По информации полиции, ДТП произошло, когда внедорожник решил повернуть направо на стоянку и врезался в мотоцикл, на котором ехал Уильямс, его выбросило из транспортного средства. Он скончался в медицинском центре Олбани в штате Нью-Йорк из-за серьезных травм.

Трит Уильямс родился 1 декабря 1951 г. Его актерский путь начался, когда он учился в седьмом классе. Во время учебы в колледже в Пенсильвании он отказался от игры в футбольной команде, чтобы сосредоточиться на актерской карьере. Первый фильм с ним вышел в 1975 г., он сыграл в ленте «Смертоносный герой».

В 1979 г. он принял участие в фильме «Волосы» режиссера Милоша Формана, за роль в котором он получил «Золотой глобус» в номинации «Прорыв года». Помимо этого, он был удостоен «Золотого глобуса» в 1982 г. за лучшую мужскую роль в драматическом фильме «Принц города» и в 1985 г. – за лучшую актерскую игру в мини-сериале «Трамвай “Желание”».

Всего на счету Уильямса шесть наград, в том числе «Эмми» (1996 г.) и Премия Гильдии актеров (2003 и 2004 гг.). Среди других известных фильмов с участием Уильямса – «Однажды в Америке» (1983), «Перед классом» (2008), «На самом дне океана» (1999), «Чем заняться мертвецу в Денвере» (1995) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных