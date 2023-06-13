Актер Трит Уильямс из «Однажды в Америке» погиб в результате ДТП

Трит Уильямс родился 1 декабря 1951 г. Его актерский путь начался, когда он учился в седьмом классе. Во время учебы в колледже в Пенсильвании он отказался от игры в футбольной команде, чтобы сосредоточиться на актерской карьере. Первый фильм с ним вышел в 1975 г., он сыграл в ленте «Смертоносный герой».