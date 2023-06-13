Детей будут допускать на уроки физкультуры только при наличии справки
Детей на уроки физкультуры будут допускать только при наличии справки после прохождения профосмотра. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
«До занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся», – говорится в новом положении закона «Об образовании в РФ».
Помимо этого школы обязаны обеспечивать организацию первой помощи ученикам. Согласно новым правилам, оказывать медицинскую помощь разрешено учителям и другим лицам при наличии подготовки.
Из пояснительной записки следует, что актуальность проблемы характеризуется регрессом состояния здоровья детей. Число случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся на занятиях физической культуры растет.
Родители обязаны сообщать образовательной организации информацию о состоянии здоровья детей, если для получения образования требуются особые условия.