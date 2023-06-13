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Общество

Детей будут допускать на уроки физкультуры только при наличии справки

Ведомости

Детей на уроки физкультуры будут допускать только при наличии справки после прохождения профосмотра. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«До занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся», – говорится в новом положении закона «Об образовании в РФ».

Помимо этого школы обязаны обеспечивать организацию первой помощи ученикам. Согласно новым правилам, оказывать медицинскую помощь разрешено учителям и другим лицам при наличии подготовки.

Из пояснительной записки следует, что актуальность проблемы характеризуется регрессом состояния здоровья детей. Число случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся на занятиях физической культуры растет.

Родители обязаны сообщать образовательной организации информацию о состоянии здоровья детей, если для получения образования требуются особые условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных