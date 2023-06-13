СМИ сообщили об экстренной посадке SSJ-100 в Самаре
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявший рейс Москва – Актау, экстренно сел в аэропорту Курумоч в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным источника агентства, лайнер летел из Шереметьево. Предварительно, на борту произошла внештатная ситуация. Информация о пострадавших не сообщается.
«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы пишет, что командир самолета подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку спустя час полета. По данным агентства, лайнер уже приземлился в Самаре.
Согласно данным на сайте «Шереметьево», рейс выполнялся авиакомпанией «Россия» (входит в «Аэрофлот»). Самолет отправился из Москвы с задержкой в 12.40 (вместо 12.00). С учетом задержки в Актау он должен был прилететь в 17.54 (15.54 мск). В карточке рейса сказано, что лайнер был направлен в Самару. На сайте самарского аэропорта данных о рейсе пока нет.