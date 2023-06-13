СМИ сообщили об экстренной посадке SSJ-100 в Самаре

Согласно данным на сайте «Шереметьево», рейс выполнялся авиакомпанией «Россия» (входит в «Аэрофлот»). Самолет отправился из Москвы с задержкой в 12.40 (вместо 12.00). С учетом задержки в Актау он должен был прилететь в 17.54 (15.54 мск). В карточке рейса сказано, что лайнер был направлен в Самару. На сайте самарского аэропорта данных о рейсе пока нет.