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СМИ сообщили об экстренной посадке SSJ-100 в Самаре

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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявший рейс Москва – Актау, экстренно сел в аэропорту Курумоч в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

По данным источника агентства, лайнер летел из Шереметьево. Предварительно, на борту произошла внештатная ситуация. Информация о пострадавших не сообщается.

«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы пишет, что командир самолета подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку спустя час полета. По данным агентства, лайнер уже приземлился в Самаре.

Согласно данным на сайте «Шереметьево», рейс выполнялся авиакомпанией «Россия» (входит в «Аэрофлот»). Самолет отправился из Москвы с задержкой в 12.40 (вместо 12.00). С учетом задержки в Актау он должен был прилететь в 17.54 (15.54 мск). В карточке рейса сказано, что лайнер был направлен в Самару. На сайте самарского аэропорта данных о рейсе пока нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных