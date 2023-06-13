Телеведущий Пельш опроверг информацию о своей госпитализации
Телеведущий Валдис Пельш опроверг сообщения о проблемах со здоровьем. Об этом он рассказал агентству ТАСС.
Пельш пояснил, что находится на плановом обследовании в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского. «У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», – уточнил телеведущий.
Директор Пельша Табриз Шахиди заявил, что у телеведущего нет никаких проблем со здоровьем. «Плановый ежегодный чекап», – сообщил он «РИА Новостям».
Ранее информация о якобы ухудшении здоровья телеведущего появилась в Telegram-каналах. В частности, канал «112» написал, что Пельша госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца, он жаловался на работу сердца.
Пельш родился в 1967 г. в Латвии. Окончил философский факультет МГУ. Был ведущим таких программ, как «Угадай мелодию», «Розыгрыш», «Русская рулетка» и др.