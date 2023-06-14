Шойгу проверил работу на новом объекте системы контроля космоса

По словам Головко, после того как станция начала работать, количество небольших объектов, которые находятся под контролем в космическом пространстве, выросло в четыре раза. В то же время минимальный размер сопровождаемого объекта снизился до 10 см. Головко отметил, что после введения станции в эксплуатацию время обнаружения этих объектов сократилось в два раза, а к 2027 г. оно может уменьшиться еще в четыре раза. Как отметил генеральный конструктор – заместитель гендиректора «Алмаз-Антей» Павел Созинов, сейчас аналогов этой станции нет ни в России, ни в мире.