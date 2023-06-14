Исследование: большинство россиян не знают способов выявления контрафактного алкоголя

Также причиной развития этого сегмента рынка является и неосведомленность населения о способах проверки алкоголя при выборе и покупке. О таких способах знают лишь 22% респондентов, тогда как 77% заявили, что не знают, как проверить, является ли бутылка алкоголя в магазине поддельной.