Исследование: большинство россиян не знают способов выявления контрафактного алкоголя
77% россиян не знают, как обезопасить себя от покупки контрафактного алкоголя. Об этом говорится в исследовании ЦСП «Платформа», которое проводилось последние несколько лет путем телефонного интервью и углубленных бесед с экспертами.
Авторы исследования приходят к выводу, что к формированию теневого рынка алкоголя приводят ограничительные меры – повышения акцизов, запрет на продажу в ночное время или онлайн торговлю спиртным.
«Одной из ключевых проблем контроля за теневым рынком алкоголя является слабое внимание регулятора к комплексному анализу причин, мотивирующих население потреблять низкокачественный алкоголь. Это создает иллюзию простых решений – ощущение, что повышение ценовых или административных барьеров может снизить объемы потребления», – говорится в исследовании.
Также причиной развития этого сегмента рынка является и неосведомленность населения о способах проверки алкоголя при выборе и покупке. О таких способах знают лишь 22% респондентов, тогда как 77% заявили, что не знают, как проверить, является ли бутылка алкоголя в магазине поддельной.
По мнению экспертов, полностью ликвидировать нелегальный алкогольный рынок невозможно. Они считают, что его можно снизить примерно до 8–10%.
Описывая портрет потребителя нелегального алкоголя, авторы исследования указывают, что целевыми являются не только маргинализированные группы, но и представители низкодоходных слоев населения, «загулявшие компании», поклонники домашнего алкоголя. По мнению большинства опрошенных (73%), на покупку контрафакта людей толкает бедность и высокая стоимость легальной продукции.
«Причины отказа от алкоголя или сокращения потребления лежат в плоскости изменения образа жизни и отношения к своему здоровью, а также давления окружения. Причем для молодой части аудитории фактор заботы о здоровье оказывается более значимым, чем для более зрелой части населения», – сказано в исследовании.
В «Платформе» пояснили, что решение о публикации исследования было принято на фоне очередного массового отравления суррогатным алкоголем.
Массовые отравления суррогатным сидром начались 5 июня в Ульяновской области. Позже появились сообщения о случаях отравления в Пензенской, Нижегородской, Самарской и Курганской областях, а также в Чувашии и Удмуртии. По последним данным, в результате произошедшего погибли более 30 человек, свыше 100 были госпитализированы.
Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр». В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси этилбутирата и метанола в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших был обнаружен метанол.
По делу об отравлении были арестованы производитель напитка из Самарской области учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, сотрудник полиции Иван Гребенкин, которого обвинили в хищении метилового спирта для производства сидра, и др.