Президент сообщил о выходе из-за черты бедности 1,7 млн человек в 2022 году
В 2022 г. из-за черты бедности вышло 1,7 млн человек, доходы наименее обеспеченных граждан выросли на 30%. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ рассказал президент России Владимир Путин.
«Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. И если посмотреть на эту категорию, на их доходы… Так вот их доходы за год выросли примерно на 30%. В 2022 г. из-за черты бедности вышло 1,7 млн человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки – 9,8%», – рассказал глава государства.
«Опережающими темпами роста цен мы индексируем пенсии и социальные пособия, увеличиваем МРОТ и прожиточный минимум. В итоге в IV квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись к росту. К скромному, но все-таки росту, и это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться. Во всяком случае, я на это рассчитываю», – отметил Путин.
Это поддерживает спрос, а значит, и внутреннее производство и сферу услуг, что позитивно сказывается на региональных бюджетах и финансах, добавил президент.