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Президент сообщил о выходе из-за черты бедности 1,7 млн человек в 2022 году

Ведомости

В 2022 г. из-за черты бедности вышло 1,7 млн человек, доходы наименее обеспеченных граждан выросли на 30%. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ рассказал президент России Владимир Путин.

«Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. И если посмотреть на эту категорию, на их доходы… Так вот их доходы за год выросли примерно на 30%. В 2022 г. из-за черты бедности вышло 1,7 млн человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки – 9,8%», – рассказал глава государства.

«Опережающими темпами роста цен мы индексируем пенсии и социальные пособия, увеличиваем МРОТ и прожиточный минимум. В итоге в IV квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись к росту. К скромному, но все-таки росту, и это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться. Во всяком случае, я на это рассчитываю», – отметил Путин.

Это поддерживает спрос, а значит, и внутреннее производство и сферу услуг, что позитивно сказывается на региональных бюджетах и финансах, добавил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных