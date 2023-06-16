Президент сообщил о выходе из-за черты бедности 1,7 млн человек в 2022 году

«Опережающими темпами роста цен мы индексируем пенсии и социальные пособия, увеличиваем МРОТ и прожиточный минимум. В итоге в IV квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись к росту. К скромному, но все-таки росту, и это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться. Во всяком случае, я на это рассчитываю», – отметил Путин.