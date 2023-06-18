Минобороны сообщило о восьми ударах авиации по ВСУ на Купянском направлении

Другие удары были нанесли по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ из систем залпового огня «Торнадо-С». Российская артиллерия поразила диверсионно-разведывательную группу 32-й отдельной механизированной бригады, а также сорвала три попытки провести ротацию ВСУ в районе Берестового и Стельмаховки, рассказал Зыбинский.