Минобороны сообщило о восьми ударах авиации по ВСУ на Купянском направлении
Российские военные нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на Купянском направлении. Об это сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский, сообщило «РИА Новости».
«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и по 103-й отдельной бригаде теробороны», — рассказал Зыбинский.
Другие удары были нанесли по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ из систем залпового огня «Торнадо-С». Российская артиллерия поразила диверсионно-разведывательную группу 32-й отдельной механизированной бригады, а также сорвала три попытки провести ротацию ВСУ в районе Берестового и Стельмаховки, рассказал Зыбинский.
16 июня Минобороны сообщило о нанесении группового удара по одному из центров принятия решений ВСУ.