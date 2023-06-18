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Минобороны сообщило о восьми ударах авиации по ВСУ на Купянском направлении

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Российские военные нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на Купянском направлении. Об это сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский, сообщило «РИА Новости».

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и по 103-й отдельной бригаде теробороны», — рассказал Зыбинский.

Другие удары были нанесли по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ из систем залпового огня «Торнадо-С». Российская артиллерия поразила диверсионно-разведывательную группу 32-й отдельной механизированной бригады, а также сорвала три попытки провести ротацию ВСУ в районе Берестового и Стельмаховки, рассказал Зыбинский.

16 июня Минобороны сообщило о нанесении группового удара по одному из центров принятия решений ВСУ.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о поражении «центра принятия решений» на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных