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Минобороны сообщило о поражении «центра принятия решений» на Украине

Ведомости

Вооруженные силы РФ в пятницу, 16 июня, нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен», – говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

По данным оборонного ведомства, в течение суток ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. В районах ДНР и Запорожской области удалось отразить три атаки противника, уничтожены два танка и две боевых машины пехоты, говорится в сводке. Кроме того, российская армия отразила три атаки на запорожском направлении, а на донецком направлении – семь атак.

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16 июня в Киеве и Киевской области во время визита делегации из ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамафосой была объявлена воздушная тревога. Рамафоса по итогам визита в Киев делегации семи африканских стран (включая четырех президентов) представил «10 пунктов» африканского «плана мира».

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных