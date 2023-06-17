Минобороны сообщило о поражении «центра принятия решений» на Украине

По данным оборонного ведомства, в течение суток ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. В районах ДНР и Запорожской области удалось отразить три атаки противника, уничтожены два танка и две боевых машины пехоты, говорится в сводке. Кроме того, российская армия отразила три атаки на запорожском направлении, а на донецком направлении – семь атак.