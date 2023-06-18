У берегов Филиппин загорелся паром со 120 людьми на борту
На борту парома в Филиппинах произошел пожар, находившихся на судне пассажиров и членов экипажа эвакуировали, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей береговой охраны.
По данным агентства, паром Esperanza Star загорелся на рассвете во время путешествия из провинции Сикихор в провинцию Бохоль в центральной части Филиппин, на борту находились 65 пассажиров и 55 членов экипажа. К месту происшествия направили два спасательных судна. Пожар устранили спустя пять часов. Сейчас все, кто был на борту парома, в безопасности, ведется расследование, сообщили в пресс-службе береговой охраны.
Морские аварии нередко случаются на Филиппинах, отмечает AP. Это происходит из-за частых штормов, плохого обслуживания судов, переполненности и несоблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях. Ранее в марте на пароме с 250 людьми на борту произошел пожар, погиб по меньшей мере 31 пассажир и член экипажа. В декабре 1987 г. паром Dona Paz затонул после столкновения с бензовозом, что стало крупнейшей в мире морской катастрофой. Тогда погибли более 4300 человек.