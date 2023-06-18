У берегов Филиппин загорелся паром со 120 людьми на борту

Морские аварии нередко случаются на Филиппинах, отмечает AP. Это происходит из-за частых штормов, плохого обслуживания судов, переполненности и несоблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях. Ранее в марте на пароме с 250 людьми на борту произошел пожар, погиб по меньшей мере 31 пассажир и член экипажа. В декабре 1987 г. паром Dona Paz затонул после столкновения с бензовозом, что стало крупнейшей в мире морской катастрофой. Тогда погибли более 4300 человек.