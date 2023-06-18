В Астане вооруженный мужчина взял в заложники посетителей банка

По данным Telegram-канала SHOT, внутри отделения находятся семь девушек и охранник. Канал опубликовал фото мужчины, который держит у виска одной из заложниц пистолет. Канал пишет, что силовики установили личность преступника — ему 30 лет, известно, что у него проблемы с долгами.