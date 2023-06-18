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Общество

В Астане вооруженный мужчина взял в заложники посетителей банка

Он потребовал в течение трех часов перевести деньги в фонд детям-инвалидам и малоимущим
Полина Худякова
Astana TV

Вооруженный мужчина взял в заложники посетителей отделения банка «Каспий» в Астане, сообщили в пресс-службе МВД республики.

«В здании "Каспий банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен», – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что на месте находятся сотрудники правоохранительных органов, с мужчиной ведутся переговоры. В МВД призвали жителей соблюдать спокойствие и «дать возможность компетентным органам вести свою работу».

ТАСС также пишет, что полиция оцепила район вокруг отделения банка, а из дома, где работает отделение, людей выводят на улицу.

СМИ сообщили, что неизвестный потребовал перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся, а на исполнение своих требований он якобы дал 3 часа и угрожает убить заложников.

По информации пресс-службы банка, в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. «Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank. В заложниках у захватчика находится предположительно семь человек», – говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, внутри отделения находятся семь девушек и охранник. Канал опубликовал фото мужчины, который держит у виска одной из заложниц пистолет. Канал пишет, что силовики установили личность преступника — ему 30 лет, известно, что у него проблемы с долгами.

По данным на 13.45 мск все заложники освобождены, захватчик задержан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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