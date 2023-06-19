В Индии из-за аномальной жары скончались около 100 человек
В двух штатах Индии скончались порядка 100 человек из-за аномальной жары, сообщило издание The Guardian.
Наибольшее число жертв было зафиксировано в штате Уттар-Прадеш и в Бихаре, средняя температура в которых превышает 40 градусов, что усугубляется повышенной влажностью в 25%. По данным издания, среди погибших в основном люди старше 60 лет.
Власти также отозвали отпуска медицинских работников в Баллии (город в Уттар-Прадеш), в котором было отмечено большое число пострадавших от жары, уточняет издание.
Жара в Индии характерна перед приходом ливней, отмечает издание. Средняя температура в стране в апреле – июне за последнее десятилетие стала наиболее интенсивной.
По данным исследования World Weather Attribution, апрельский зной в Южной Азии был отмечен в 30 раз больше на фоне изменения климата. В том же месяце в Индии из-за жары погибли 13 человек, а власти закрыли школы в некоторых штатах на неделю.