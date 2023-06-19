Газета
Общество

В Индии из-за аномальной жары скончались около 100 человек

Ведомости

В двух штатах Индии скончались порядка 100 человек из-за аномальной жары, сообщило издание The Guardian.

Наибольшее число жертв было зафиксировано в штате Уттар-Прадеш и в Бихаре, средняя температура в которых превышает 40 градусов, что усугубляется повышенной влажностью в 25%. По данным издания, среди погибших в основном люди старше 60 лет.

Власти также отозвали отпуска медицинских работников в Баллии (город в Уттар-Прадеш), в котором было отмечено большое число пострадавших от жары, уточняет издание.

Жара в Индии характерна перед приходом ливней, отмечает издание. Средняя температура в стране в апреле – июне за последнее десятилетие стала наиболее интенсивной. 

По данным исследования World Weather Attribution, апрельский зной в Южной Азии был отмечен в 30 раз больше на фоне изменения климата. В том же месяце в Индии из-за жары погибли 13 человек, а власти закрыли школы в некоторых штатах на неделю.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных