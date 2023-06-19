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Российские моряки спасли пассажиров потерпевшего бедствие судна в Греции

Ведомости

Экипажи российских кораблей – фрегата «Адмирал Горшков» и судна «Пижма» – спасли 68 пассажиров тонущего в Средиземном море судна. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Бедствие в территориальных водах Греции в ночь на 19 июня потерпело судно яхтенного типа «Авалон» под флагами Германии и Греции.

Фрегат сопровождал сухогруз «Пижма» по маршруту перехода в порт Тартус в южной части Эгейского моря. «Адмирал Горшков» первым принял сигнал бедствия, уточнили в Минобороны. После этого российские корабли изменили курс и направились к судну.

В ведомстве уточнили, что людей с «Авалона» эвакуировали на борт российского сухогруза, спасательная операция прошла успешно. Пострадавших пассажиров доставили в бухту острова Калимнос.

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31 января в Минобороны сообщили, что моряки, проходящие службу на российских боевых кораблях Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», спасли гражданина Франции с тонущей яхты. Сигнал бедствия принял экипаж среднего танкера «Кама» во время дальнего похода отряда в центральной части Атлантического океана. Для спасения утопающего танкер отклонился от основного курса в сторону района аварии. Гражданин Франции Лукас Монтеу вместе с собакой совершал одиночное плавание на яхте, когда в Атлантике он попал в шторм. С поврежденной системой рулевого управления начала поступать вода, и Монтеу отправил сигнал SOS.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных