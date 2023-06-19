Российские моряки спасли пассажиров потерпевшего бедствие судна в Греции
Экипажи российских кораблей – фрегата «Адмирал Горшков» и судна «Пижма» – спасли 68 пассажиров тонущего в Средиземном море судна. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
Бедствие в территориальных водах Греции в ночь на 19 июня потерпело судно яхтенного типа «Авалон» под флагами Германии и Греции.
Фрегат сопровождал сухогруз «Пижма» по маршруту перехода в порт Тартус в южной части Эгейского моря. «Адмирал Горшков» первым принял сигнал бедствия, уточнили в Минобороны. После этого российские корабли изменили курс и направились к судну.
В ведомстве уточнили, что людей с «Авалона» эвакуировали на борт российского сухогруза, спасательная операция прошла успешно. Пострадавших пассажиров доставили в бухту острова Калимнос.
31 января в Минобороны сообщили, что моряки, проходящие службу на российских боевых кораблях Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», спасли гражданина Франции с тонущей яхты. Сигнал бедствия принял экипаж среднего танкера «Кама» во время дальнего похода отряда в центральной части Атлантического океана. Для спасения утопающего танкер отклонился от основного курса в сторону района аварии. Гражданин Франции Лукас Монтеу вместе с собакой совершал одиночное плавание на яхте, когда в Атлантике он попал в шторм. С поврежденной системой рулевого управления начала поступать вода, и Монтеу отправил сигнал SOS.