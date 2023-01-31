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Российские моряки спасли француза с тонущей яхты

Ведомости

Моряки, проходящие службу на российских боевых кораблях Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», спасли гражданина Франции с тонущей яхты, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Сигнал бедствия принял экипаж среднего танкера «Кама» во время дальнего похода отряда в центральной части Атлантического океана, говорится в сообщении. Для спасения утопающего танкер отклонился от основного курса в сторону района аварии.

Гражданин Франции Лукас Монтеу вместе с собакой совершал одиночное плавание на яхте, когда в Атлантике он попал в шторм. С поврежденной системой рулевого управления начала поступать вода и Монтеу отправил сигнал SOS. В пресс-службе отметили, что французу была оказана первая помощь, после чего его отправили в ближайший порт.

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов поблагодарил экипажи отряда боевых кораблей Северного флота и экипаж танкера за профессиональные действия при оказании помощи терпящей в открытом океане бедствие яхте, заключили в военном ведомстве.

4 января президент России Владимир Путин сообщил об отправлении в поход фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совместно с отрядом кораблей Северного флота. Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, фрегат пройдет Индийский и Атлантический океаны и зайдет в Средиземное море. Также уточнялось, что в 2021 г. корабль был доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».

Ранее по теме: Путин принял участие в выводе на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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