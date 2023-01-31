Российские моряки спасли француза с тонущей яхты

Гражданин Франции Лукас Монтеу вместе с собакой совершал одиночное плавание на яхте, когда в Атлантике он попал в шторм. С поврежденной системой рулевого управления начала поступать вода и Монтеу отправил сигнал SOS. В пресс-службе отметили, что французу была оказана первая помощь, после чего его отправили в ближайший порт.