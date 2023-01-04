Путин принял участие в выводе на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»
Президент России Владимир Путин принял участие в режиме видеоконференции в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что в 2021 г. фрегат был доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Путин заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира судна Игоря Крохмаля. Президент России отметил, что выход на боевую службу «это обычное дело», «но на этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов, – это гиперзвуковая система морского базирования, – а также другим вооружением последних поколений».
«Уверен: такое мощное вооружение позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны», – сказал Путин в ходе церемонии.
Шойгу в своем докладе отметил, что «Адмирал Горшков» отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.
«Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки», – рассказал министр.
Путин анонсировал выход фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на боевую службу на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря 2022 г. Президент отметил, что фрегат «Адмирал Горшков» выйдет на службу с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон». Президент отметил, что таких аналогов в мире нет. 28 декабря пресс-служба Северного флота сообщила, что фрегат завершил подготовку перед выходом в дальний поход.
«Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это головной корабль проекта 22350. В декабре фрегат Северного флота осуществил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на «Кронштадском морском заводе».