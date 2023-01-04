Путин принял участие в выводе на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»

Уточняется, что в 2021 г. фрегат был доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Путин заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира судна Игоря Крохмаля. Президент России отметил, что выход на боевую службу «это обычное дело», «но на этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов, – это гиперзвуковая система морского базирования, – а также другим вооружением последних поколений».