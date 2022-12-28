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Фрегат «Адмирал Горшков» завершил подготовку к боевой службе

Ведомости

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил подготовку для выхода в дальний поход, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" под командованием капитана 1 ранга Игоря Крохмаля завершил подготовку к дальнему походу. Завершающий этап подготовки был отработан в ходе контрольного выхода в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, в которых экипаж корабля выполнял задачи в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Северного флота сообщила, что экипаж фрегата отработал повседневную и боевую службу в море. Во время выхода в море проверялись навыки команды корабля по организации пополнения запасов в море, а также приему разных грузов, включая жидкие, на ходу от танкера. В рамках подготовки к дальнему походу также была проверена готовность личного состава грамотно действовать в нештатных ситуациях. В частности, в ликвидации пожара на борту, при оказании помощи терпящим бедствие на море, при поступлении воды на корабль.

На расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря президент Владимир Путин анонсировал выход фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на боевую службу. По его словам, это произойдет в начале января 2023 г. Президент отметил, что фрегат «Адмирал Горшков» выйдет на службу с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон». Президент отметил, что таких аналогов в мире нет.

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это головной корабль проекта 22350. В декабре фрегат Северного флота осуществил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на «Кронштадском морском заводе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных