Фрегат «Адмирал Горшков» завершил подготовку к боевой службе

Пресс-служба Северного флота сообщила, что экипаж фрегата отработал повседневную и боевую службу в море. Во время выхода в море проверялись навыки команды корабля по организации пополнения запасов в море, а также приему разных грузов, включая жидкие, на ходу от танкера. В рамках подготовки к дальнему походу также была проверена готовность личного состава грамотно действовать в нештатных ситуациях. В частности, в ликвидации пожара на борту, при оказании помощи терпящим бедствие на море, при поступлении воды на корабль.