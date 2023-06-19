Начался судебный процесс по шестому уголовному делу в отношении Навального
Начался судебный процесс по шестому уголовному делу в отношении Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он проходит на выездном заседании Мосгорсуда в колонии строгого режима ФКУ ИК-6 УФСИН России Владимирской области, передает корреспондент «Ведомостей».
В колонию допустили следить за процессом около 40 представителей СМИ. Рядом с режимным объектом правоохранители усилили меры безопасности, журналисты проходили тщательный досмотр.
Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего у подсудимых будет возможность высказать свое отношение к предъявленному обвинению.
Оппозиционера обвиняют по шести статьям – об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ), о финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК РФ), о призывах к экстремизму (ч. 1, ч. 2 ст. 280 УК РФ) и о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ).
Вместе с ним на скамье подсудимых еще одним фигурант: бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный, в его отношении уголовное дело возбуждено по двум статьям (ч. 3 ст. 282.1 и ч. 2 ст. 282.3 УК РФ).
Сам Навальный отрицает вину и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.
Он находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Он должен был отбывать в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев, но в марте 2022 г. Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии – 2 города Покров Владимирской области приговорил политика к 9 годам строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн руб., а также полутора годам ограничения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В июне 2022 г. приговор вступил в силу.
Кроме того, оппозиционер был осужден еще по двум уголовным делам о клевете на ветерана и неуважении к суду и прокурору.