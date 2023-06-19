Начался судебный процесс по шестому уголовному делу в отношении Навального

Он находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Он должен был отбывать в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев, но в марте 2022 г. Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии – 2 города Покров Владимирской области приговорил политика к 9 годам строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн руб., а также полутора годам ограничения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В июне 2022 г. приговор вступил в силу.