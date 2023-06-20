Один из членов экспедиции к обломкам «Титаника» вышел на связь после пропажи батискафа

На борту пропавшего батискафа компании OceanGate Expedition находились пять человек. Эту информацию подтвердил представитель береговой охраны CNN. Принадлежащая британскому бизнесмену Хэмишу Хардингу компания Acyion Aviation в социальных сетях сообщила, что на борту батискафа находился предприниматель. За день до этого он также писал, что «присоединился к OceanGate Expeditions для их миссии в качестве специалиста по миссии на подлодке, спускающейся к «Титанику». Хардинг уже принимал участие в подобных экспедициях. В частности, в 2021 г. он исследовал Марианскую впадину, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса, а в 2022 г. летал в космос на корабле Blue Origin.