Один из членов экспедиции к обломкам «Титаника» вышел на связь после пропажи батискафа
Ирландский исследователь Рори Голден, который был одним из членов экспедиции к обломкам «Титаника», вышел на связь. Об этом сообщает ирландская газета The Irish Sun. По информации Belfast Telegraph, он был на борту корабля, который спустил пропавший 19 июня батискаф под воду.
«Я в порядке. Мы все сосредоточены на борту [в поисках] наших друзей», – написал он.
Голден отметил, что его возможности по выходу в интернет достаточно ограничены. Но он поблагодарил всех за слова поддержки и попросил «думать позитивно».
По информации The Irish Sun, Рори Голден в 2000 г. уже спускался к месту крушения «Титаника». Он был первым дайвером ирландского происхождения, кто сделал это. Этот спуск является пятым для него, пишет издание.
Экспедиция к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж батискафа потерял связь с бортом-спутником, сейчас проводится поисково-спасательная операция в 900 милях от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США. Причина, по которой связь была нарушена, и точное местоположение батискафа сейчас неизвестны. По информации CNN, на борту батискафа запасов кислорода хватит на 3-4 дня.
На борту пропавшего батискафа компании OceanGate Expedition находились пять человек. Эту информацию подтвердил представитель береговой охраны CNN. Принадлежащая британскому бизнесмену Хэмишу Хардингу компания Acyion Aviation в социальных сетях сообщила, что на борту батискафа находился предприниматель. За день до этого он также писал, что «присоединился к OceanGate Expeditions для их миссии в качестве специалиста по миссии на подлодке, спускающейся к «Титанику». Хардинг уже принимал участие в подобных экспедициях. В частности, в 2021 г. он исследовал Марианскую впадину, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса, а в 2022 г. летал в космос на корабле Blue Origin.
Помимо этого на борту батискафа также находятся предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, который считается богатейшим человеком страны, и его сын Сулейман. Об этом сообщил CNN со ссылкой на заявление семьи. Давуд является попечителем исследовательского института SETI и вице-председателем инвестиционной компании в Пакистане Dawood Hercules Corporation.
По информации CNN, обычно участие в экспедициях принимаю пять человек – пилот, «эксперт по контенту» и три платных пассажира. Стоимость участия в экспедиции составляет около $250 000. На сайте Ocean Gate Expedition сказано, что каждая миссия продолжается 10 дней, из них восемь дней приходится на море.