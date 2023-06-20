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Общество

На пороховом заводе в Тамбовской области произошел пожар

Ведомости

В Тамбовской области на пороховом заводе произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону и губернатор Максим Егоров.

Пороховой завод находится в Котовске на Проспекте Труда. Егоров отметил, что причиной пожара стал человеческий фактор. Он сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Их количество губернатор не назвал. Предприятие, по его словам, продолжает работать в штатном режиме.

Telegram-канал Baza пишет, что в результате происшествия погибли четыре человека, пострадали двое.

Тамбовский пороховой завод был основан в 1915 г. и является градообразующим предприятием. Завод занимается производством боеприпасов и спецхимии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных