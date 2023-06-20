На пороховом заводе в Тамбовской области произошел пожар

Пороховой завод находится в Котовске на Проспекте Труда. Егоров отметил, что причиной пожара стал человеческий фактор. Он сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Их количество губернатор не назвал. Предприятие, по его словам, продолжает работать в штатном режиме.