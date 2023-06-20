На пороховом заводе в Тамбовской области произошел пожар
В Тамбовской области на пороховом заводе произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону и губернатор Максим Егоров.
Пороховой завод находится в Котовске на Проспекте Труда. Егоров отметил, что причиной пожара стал человеческий фактор. Он сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Их количество губернатор не назвал. Предприятие, по его словам, продолжает работать в штатном режиме.
Telegram-канал Baza пишет, что в результате происшествия погибли четыре человека, пострадали двое.
Тамбовский пороховой завод был основан в 1915 г. и является градообразующим предприятием. Завод занимается производством боеприпасов и спецхимии.