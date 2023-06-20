Мишустин назвал число получателей госуслуг в интернете
Возможность обратиться за получением государственных услуг через интернет есть примерно у 100 млн граждан России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию отрасли связи до 2035 г.
«В целом принимаемые меры позволили увеличить до 100 млн число граждан, которые могут воспользоваться преимуществами интернета для обращений за получением государственных услуг. Около 200 из них уже доступны на данный момент в электронном формате», – сказал Мишустин.
Выступая на стратегической сессии, Мишустин акцентировал внимание на том, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) напомнил о необходимости до 2030 г. обеспечить качественной связью и доступом в интернет все населенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек.
По словам Мишустина, указанная задача должна быть выполнена в течение семи лет. На сегодняшней сессии премьер сообщил, что первый этап, который заключается в подключении поселений с населением свыше 250 человек, был завершен полтора года назад.
Мишустин подчеркнул, что сейчас правительство активно занимается созданием телекоммуникационной инфраструктуры и в совсем небольших поселках на чуть более 100 жителей. «Причем теперь уже строим там сети четвертого поколения, которые обеспечивают быстрый интернет в стандарте LTE», – отметил премьер.
«Большую роль в этой работе сыграла и масштабная программа подключения к сети социально значимых учреждений. За три года ее реализации она охватила более 75 000 объектов, две трети из которых находятся в сельской местности», – добавил Мишустин, указав, что среди них фельдшерско-акушерские пункты, школы и библиотеки.