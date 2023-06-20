Мишустин назвал число получателей госуслуг в интернете

Выступая на стратегической сессии, Мишустин акцентировал внимание на том, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) напомнил о необходимости до 2030 г. обеспечить качественной связью и доступом в интернет все населенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек.