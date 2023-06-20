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Путин запустил движение электросудов по Москве-реке

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил Северный речной вокзал в Москве и в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска электросудов. Об этом сообщили в Кремле.

«Разрешаю. Вперед», – сказал Путин в ответ на просьбу капитана электросудна запустить движение.

Элекстросуда будут перевозить пассажиров по Москве-реке. Их провозная способность составляет 15 000–16 000 человек в сутки. Первый маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной. Его протяженность – более 6,5 км.

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В ходе визита президента на вокзал мэр столицы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве набережных и пляжных зон Москвы, а также о масштабной реконструкции Южного речного вокзала. Уточняется, что о новом типе городского транспорта Путину доложил глава компании «Ситроникс», на верфях которой построены электрические суда, Николай Пожидаев.

Реставрация Северного речного вокзала, который находится на берегу Химкинского водохранилища, велась с 2018 г. и закончилась в сентябре 2020 г. В апреле 2023 г. завершилась реконструкция Южного речного вокзала на левом берегу Нагатинской поймы. Работы велись с 2021 г. В Кремле отмечают, что возрождение объектов вернет популярность маршруту «Московское золотое кольцо».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных