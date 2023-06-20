Путин запустил движение электросудов по Москве-реке

Реставрация Северного речного вокзала, который находится на берегу Химкинского водохранилища, велась с 2018 г. и закончилась в сентябре 2020 г. В апреле 2023 г. завершилась реконструкция Южного речного вокзала на левом берегу Нагатинской поймы. Работы велись с 2021 г. В Кремле отмечают, что возрождение объектов вернет популярность маршруту «Московское золотое кольцо».