Банкир Моралес-Эскомилья получил 11 лет колонии за незаконный вывод средств из России

Как было установлено судом и следствием, Моралес-Эскомилье с 30 июня по 14 августа 2013 г. в Москве, действуя в составе преступного сообщества под руководством Платона, Плахотнюка, а также Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым и Львом Пахомовым, вывел денежные средства в иностранной валюте со счетов «Смартбанка» на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, как отметили в надзорном ведомстве, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены недостоверные документы об основаниях, целях и назначении перевода. Таким образом, злоумышленники осуществили «отмывание» на общую сумму более 1,6 млрд рублей. в иностранной валюте из Российской Федерации.