Банкир Моралес-Эскомилья получил 11 лет колонии за незаконный вывод средств из России
Гражданина России Агустино Моралеса-Эскомилья приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о незаконном выводе из страны свыше 1,6 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Моралеса-Эскомилья виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн руб., с ограничением свободы сроком на 1 год», – говорится в сообщении.
Савеловский районный суд Москвы установил, что банкир Моралес-Эскомилья в 2013 г. совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов российского «Смартбанка» (являлся фактическим владельцем организации) на банковские счета молдавского Moldindconbank. Банкир в составе преступного сообщества предоставил «заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода» на сумму более 1,6 млрд руб. Уточняется, что Моралес-Эскомилья сотрудничал со следствием.
Моралес-Эскомилье известен в рамках серии уголовных дел «молдавской схемы». Следственный департамент МВД продолжает расследование дела в отношении международного преступного сообщества, участники которого совершили в 2013–2014 гг. незаконные валютные операции и вывели из России через молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.» более 500 млрд руб. Организаторами этого сообщества следствие считает Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они объявлены в международный розыск.
Как было установлено судом и следствием, Моралес-Эскомилье с 30 июня по 14 августа 2013 г. в Москве, действуя в составе преступного сообщества под руководством Платона, Плахотнюка, а также Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым и Львом Пахомовым, вывел денежные средства в иностранной валюте со счетов «Смартбанка» на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, как отметили в надзорном ведомстве, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены недостоверные документы об основаниях, целях и назначении перевода. Таким образом, злоумышленники осуществили «отмывание» на общую сумму более 1,6 млрд рублей. в иностранной валюте из Российской Федерации.
В Генеральной прокуратуре отметили, что еще на стадии расследования Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью выполнил по нему обязательства.