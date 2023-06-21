МВД: пропавшую в 2022 году в Вене гражданку Австрии нашли во Владивостоке

В сообщении МВД причина, по которой гражданка Австрии оказалась в России, не названа. По информации «РИА Новости», у девушки также есть российское гражданство. В ведомстве пояснили, что у нее есть родственники во Владивостоке, в связи с чем она приняла решение приехать в страну.