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Общество

МВД: пропавшую в 2022 году в Вене гражданку Австрии нашли во Владивостоке

Ведомости

Полиция во Владивостоке нашла пропавшую без вести и объявленную в международный розыск гражданку Австрии, которая «внезапно покинула свое место жительство» в октябре 2022 г. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Приморскому краю.

По информации правоохранителей в Австрии, 27-летняя девушка в октябре прошлого года «внезапно покинула свое место жительство» в Вене и оставила там все свои вещи. После этого полиция объявила ее в международный розыск как без вести пропавшую и передала уведомление об этом другим государствам.

Позже МВД России обнаружило девушку во Владивостоке и передало эту информацию в Австрию, после чего международный розыск в ее отношении был прекращен. 

В сообщении МВД причина, по которой гражданка Австрии оказалась в России, не названа. По информации «РИА Новости», у девушки также есть российское гражданство. В ведомстве пояснили, что у нее есть родственники во Владивостоке, в связи с чем она приняла решение приехать в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных