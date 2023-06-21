МВД: пропавшую в 2022 году в Вене гражданку Австрии нашли во Владивостоке
Полиция во Владивостоке нашла пропавшую без вести и объявленную в международный розыск гражданку Австрии, которая «внезапно покинула свое место жительство» в октябре 2022 г. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Приморскому краю.
По информации правоохранителей в Австрии, 27-летняя девушка в октябре прошлого года «внезапно покинула свое место жительство» в Вене и оставила там все свои вещи. После этого полиция объявила ее в международный розыск как без вести пропавшую и передала уведомление об этом другим государствам.
Позже МВД России обнаружило девушку во Владивостоке и передало эту информацию в Австрию, после чего международный розыск в ее отношении был прекращен.
В сообщении МВД причина, по которой гражданка Австрии оказалась в России, не названа. По информации «РИА Новости», у девушки также есть российское гражданство. В ведомстве пояснили, что у нее есть родственники во Владивостоке, в связи с чем она приняла решение приехать в страну.