Собянин анонсировал открытие метро во «Внуково» в 2023 году

О готовности завершить строительство станции метро «Аэропорт Внуково» на Солнцевской линии Собянин говорил в марте этого года. По его словам, у пассажиров появится возможность «прямо со станции зайти в терминал аэропорта». Она будет украшена изображениями гражданских самолетов конструкторского бюро «Туполев», в честь которого и назван аэропорт.