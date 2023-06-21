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Собянин анонсировал открытие метро во «Внуково» в 2023 году

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В аэропорту «Внуково» к открытию готовится метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Комсомольская правда».

«И второй проект 2023 г. – метро придет во “Внуково”. Будет удобно и местным жителям, и миллионам авиапассажиров одного из крупнейших аэропортов страны», – сказал он.

Среди других проектов, которые будут завершены в этом году, Собянин назвал строительство трех станций метро на Люблинско-Дмитровской линии – «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Таким образом салатовая ветка будет продлена до района Северный в СВАО. 

О готовности завершить строительство станции метро «Аэропорт Внуково» на Солнцевской линии Собянин говорил в марте этого года. По его словам, у пассажиров появится возможность «прямо со станции зайти в терминал аэропорта». Она будет украшена изображениями гражданских самолетов конструкторского бюро «Туполев», в честь которого и назван аэропорт.

Решение о строительстве станции метро во «Внуково» и продлении желтой линии было принято в 2017 г. Протяженность участка с двумя новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» составляет 5,2 км. Ожидается, что конечной станцией будут пользоваться более 22 000 пассажиров в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных