Один из основателей 1xBet Сергей Каршков умер в Швейцарии

В 2020 г. Каршкова совместно с другими основателями 1xBet Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным объявили в розыск по делу о незаконном проведении азартных игр. Ему вменяют ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. По версии следствия, основатели букмекерской контры с октября 2014 г. по май 2019 г. от незаконной организации игорной деятельности получили более 63 млрд руб. По данным Следственного комитета, у Крашкова были гражданство России и Кипра.