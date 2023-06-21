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Один из основателей 1xBet Сергей Каршков умер в Швейцарии

Ведомости

Умер один из основателей онлайн-букмекера 1xBet (запрещен в России) Сергей Каршков. Информацию о его смерти подтвердил мультипликатор Павел Мунтян (признан в РФ иноагентом).

В Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Мунтян написал, что бизнесмен умер после обследования в клинике, ему было 42 года.

«Поехал в Швейцарию на чекап. Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти...» – написал Мунтнян.

В 2020 г. Каршкова совместно с другими основателями 1xBet Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным объявили в розыск по делу о незаконном проведении азартных игр. Ему вменяют ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. По версии следствия, основатели букмекерской контры с октября 2014 г. по май 2019 г. от незаконной организации игорной деятельности получили более 63 млрд руб. По данным Следственного комитета, у Крашкова были гражданство России и Кипра.

Каршков – уроженец Украины, родился в 1980 г. в Киевской области. Он также работал в УВД Брянской области и руководил отделом по борьбе с киберпреступностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных