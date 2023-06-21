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ТАСС: один из создателей бомбы РДС-37 Клинишов найден мертвым в Москве

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Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов найден мертвым в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Его тело нашли в квартире на Космодамианской набережной в Москве.

«В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными», – сообщил собеседник агентства.

Клинишов родился в 1930 г. Он являлся кандидатом физико-математических наук, лауреатом Ленинской премии 1962 г. Клинишов также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.

Испытание РДС-37 состоялось в ноябре 1955 г. на Семипалатинском испытательном полигоне, сброс бомбы совершил бомбардировщик Ту-16.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных