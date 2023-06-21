ТАСС: один из создателей бомбы РДС-37 Клинишов найден мертвым в Москве

Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов найден мертвым в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Его тело нашли в квартире на Космодамианской набережной в Москве.