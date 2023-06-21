ТАСС: один из создателей бомбы РДС-37 Клинишов найден мертвым в Москве
Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов найден мертвым в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Его тело нашли в квартире на Космодамианской набережной в Москве.
«В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными», – сообщил собеседник агентства.
Клинишов родился в 1930 г. Он являлся кандидатом физико-математических наук, лауреатом Ленинской премии 1962 г. Клинишов также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.
Испытание РДС-37 состоялось в ноябре 1955 г. на Семипалатинском испытательном полигоне, сброс бомбы совершил бомбардировщик Ту-16.