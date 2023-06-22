Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

30 марта Лефортовский суд Москвы заключил американского журналиста под стражу. 7 апреля следствие ФСБ предъявило ему обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. 18 апреля Мосгорсуд признал законным арест Гершковича. Адвокаты в ходе судебного заседания просили суд отпустить журналиста WSJ под залог в размере 50 млн руб. «Он не признает вину по предъявленному обвинению в шпионаже», – заявляла защитник Татьяна Ножкина. Этот залог за него предложила внести компания Dow Jones. Посол США в России Линн Трейси сочла «безосновательными» обвинения в шпионаже в адрес Гершковича, она также призвала российские власти освободить его.