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Общество

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

Ведомости

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, передает корреспондент «Ведомостей».

На закрытое заседание впервые допустили родителей журналиста и представителей дипмиссии. Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным».

В WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро и занимается освещением событий в России. WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Вашингтона нет повода для их высылки.

30 марта Лефортовский суд Москвы заключил американского журналиста под стражу. 7 апреля следствие ФСБ предъявило ему обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. 18 апреля Мосгорсуд признал законным арест Гершковича. Адвокаты в ходе судебного заседания просили суд отпустить журналиста WSJ под залог в размере 50 млн руб. «Он не признает вину по предъявленному обвинению в шпионаже», – заявляла защитник Татьяна Ножкина. Этот залог за него предложила внести компания Dow Jones. Посол США в России Линн Трейси сочла «безосновательными» обвинения в шпионаже в адрес Гершковича, она также призвала российские власти освободить его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных