Глава МОК назвал дискриминацией отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам

В 2022 г. после начала спецоперации на Украине российские спортсмены по рекомендации МОК были отстранены большинством международных федераций от крупнейших спортивных соревнований. В марте 2023 г. исполком МОК выступил с новой рекомендацией. С этого момента международные федерации вправе допускать россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов. При этом в МОК перечислили обширный ряд критериев допуска. В их числе требование не допускать к турнирам спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности. В МОК подчеркнули, что решения относятся к ближайшим международным соревнованиям и не касаются Олимпийских игр.