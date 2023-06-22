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Глава МОК назвал дискриминацией отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам

Ведомости

Отказ Польши в выдаче виз российским фехтовальщикам является настоящей дискриминацией. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Индивидуальный турнир по фехтованию в Болгарии прошел в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией», – сказал Бах (цитата по «РИА Новости»).

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Бах подчеркнул, что никто не заинтересован в том, чтобы спортсмены страдали из-за действий своего правительства. Он поблагодарил международные федерации тхэквондо и дзюдо за то, что следовали рекомендациям МОК. «Мне понравилось, как прошли соревнования с участием российских спортсменов. Хочется, чтобы и другие федерации тоже приняли это к сведению», – подчеркнул Бах.

В мае Международная федерация фехтования (FIE) лишила турнир в рамках Европейских игр в Кракове статуса чемпионата Европы. Решение было принято в связи с тем, что у российских и белорусских спортсменов возникли проблемы с получением виз для въезда в Польшу.

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В 2022 г. после начала спецоперации на Украине российские спортсмены по рекомендации МОК были отстранены большинством международных федераций от крупнейших спортивных соревнований. В марте 2023 г. исполком МОК выступил с новой рекомендацией. С этого момента международные федерации вправе допускать россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов. При этом в МОК перечислили обширный ряд критериев допуска. В их числе требование не допускать к турнирам спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности. В МОК подчеркнули, что решения относятся к ближайшим международным соревнованиям и не касаются Олимпийских игр.

Конгресс FIE 10 марта большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных