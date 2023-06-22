АТОР предложила перенести введение «Электронной путевки» из-за угрозы взломов
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Минэкономразвития с просьбой перенести сроки введения системы «Электронная путевка». Об этом сообщили в организации.
АТОР просит перенести запуск системы как минимум на год. Письмо с соответствующим предложением было направлено на имя министра экономического развития Максима Решетникова 22 июня.
Необходимость отложить введение «Электронной путевки» обусловлена тем, что туроператоры и российские граждане опасаются взломов и атак, которым может быть подвергнута система, подчеркнули в АТОР. В организации ссылаются на заявление Роскомнадзора о том, что за данными «российских гражданах началась охота».
««Электронная путевка» будет хранить как персональные данные россиян, так и детали туристических поездок, что делает этот объем данных привлекательным для хакеров. «В ситуации, когда невозможно исключить намеренное причинение вреда российским гражданам путем публикации, сбора и анализа сведений, составляющих их персональные данные, целесообразно будет приостановить запуск системы «Электронная путевка», – отмечается в письме.
«Электронная путевка» – государственный информационный ресурс с данными о путевках. Его цель обеспечить прозрачность участников рынка и защитить права туристов в сферах выездного, въездного и внутреннего туризма. Использование ресурса для туроператоров по выездному туризму станет обязательным с 1 сентября 2023 г. Для туров в рамках внутреннего и въездного туризма сделали отсрочку до 1 сентября 2024 г.