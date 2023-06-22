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Общество

АТОР предложила перенести введение «Электронной путевки» из-за угрозы взломов

Ведомости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Минэкономразвития с просьбой перенести сроки введения системы «Электронная путевка». Об этом сообщили в организации.

АТОР просит перенести запуск системы как минимум на год. Письмо с соответствующим предложением было направлено на имя министра экономического развития Максима Решетникова 22 июня.

Необходимость отложить введение «Электронной путевки» обусловлена тем, что туроператоры и российские граждане опасаются взломов и атак, которым может быть подвергнута система, подчеркнули в АТОР. В организации ссылаются на заявление Роскомнадзора о том, что за данными «российских гражданах началась охота».

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««Электронная путевка» будет хранить как персональные данные россиян, так и детали туристических поездок, что делает этот объем данных привлекательным для хакеров. «В ситуации, когда невозможно исключить намеренное причинение вреда российским гражданам путем публикации, сбора и анализа сведений, составляющих их персональные данные, целесообразно будет приостановить запуск системы «Электронная путевка», – отмечается в письме.

«Электронная путевка» – государственный информационный ресурс с данными о путевках. Его цель обеспечить прозрачность участников рынка и защитить права туристов в сферах выездного, въездного и внутреннего туризма. Использование ресурса для туроператоров по выездному туризму станет обязательным с 1 сентября 2023 г. Для туров в рамках внутреннего и въездного туризма сделали отсрочку до 1 сентября 2024 г.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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