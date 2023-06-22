АТОР предложила перенести введение «Электронной путевки» из-за угрозы взломов

«Электронная путевка» – государственный информационный ресурс с данными о путевках. Его цель обеспечить прозрачность участников рынка и защитить права туристов в сферах выездного, въездного и внутреннего туризма. Использование ресурса для туроператоров по выездному туризму станет обязательным с 1 сентября 2023 г. Для туров в рамках внутреннего и въездного туризма сделали отсрочку до 1 сентября 2024 г.