Басманный суд рассмотрит дело о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка

Баязитова же свою вину не признает. Ее защита заявляла, что в начале 2022 г. в Telegram-канале Баязитовой «Адские бабки» был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости. «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Елену Федулову писали, что после этого топ-менеджер Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой как к администратору «Адских бабок» с просьбой разместить в отношении него позитивный пост и получил отказ. Затем в июне 2022 г. помощница Ушакова попросила Чурилову поставить «блок» на упоминание ее начальника в «Адских бабках. За неупоминание в канале в течение одного месяца обвиняемые получили 420 000 руб. Впоследствии Архарова общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой – за 1,2 млн руб. за три месяца.