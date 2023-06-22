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Общество

Басманный суд рассмотрит дело о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка

Ведомости

В Басманный суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, следует из картотеки.

Следствие обвиняет их в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, который признан потерпевшим по делу.

Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы.

Изначального в уголовном деле было три фигурантки: вместе с Баязитовой и Архаровой обвинение в вымогательстве предъявлено пиарщице Инне Чуриловой. На стадии расследования она признала вину, заключила сделку со следствием, а также дала изобличающие показания. После этого следователи выделили ее дело в отдельное производство и суд смягчил ей меру пресечения, переведя Чурилову из СИЗО под домашний арест.

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Баязитова же свою вину не признает. Ее защита заявляла, что в начале 2022 г. в Telegram-канале Баязитовой «Адские бабки» был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости. «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Елену Федулову писали, что после этого топ-менеджер Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой как к администратору «Адских бабок» с просьбой разместить в отношении него позитивный пост и получил отказ. Затем в июне 2022 г. помощница Ушакова попросила Чурилову поставить «блок» на упоминание ее начальника в «Адских бабках. За неупоминание в канале в течение одного месяца обвиняемые получили 420 000 руб. Впоследствии Архарова общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой – за 1,2 млн руб. за три месяца.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обращался в Генпрокуратуру с запросом о состоянии здоровья Баязитовой, помещенной в СИЗО. В Ведомстве ответили, что у нее нет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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