В Каменск-Шахтинском Ростовской области закрыли движение по мостам
Движение транспорта по мостам и переправе в пределах города Каменск-Шахтинский Ростовской области закрыто, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Каменск-Шахтинский Владимир Шевченко.
«Не планируйте поездки за пределы города. Движение транспорта по мостам и переправе в пределах города закрыто. Жителям настоятельно рекомендуется не выезжать на М-4 «Дон», – написал он.
По данным Шевченко, все праздничные мероприятия и «празднества с массовым участием граждан любого характера» отменены.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и не покидать дома. Позднее он добавил, что городской администрации и службам даны поручения «принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем». В самом городе была изменена схема движения транспорта – временные ограничения есть на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова-на-Дону. В городе отменены все массовые мероприятия.
Вечером 23 июня в Минобороны заявили, что сообщения о том, что якобы Вооруженные силы России нанесли удар по бойцам ЧВК «Вагнер», не соответствует действительности. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем.