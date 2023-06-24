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Общество

В Каменск-Шахтинском Ростовской области закрыли движение по мостам

Ведомости

Движение транспорта по мостам и переправе в пределах города Каменск-Шахтинский Ростовской области закрыто, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Каменск-Шахтинский Владимир Шевченко.

«Не планируйте поездки за пределы города. Движение транспорта по мостам и переправе в пределах города закрыто. Жителям настоятельно рекомендуется не выезжать на М-4 «Дон», – написал он.

По данным Шевченко, все праздничные мероприятия и «празднества с массовым участием граждан любого характера» отменены.

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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и не покидать дома. Позднее он добавил, что городской администрации и службам даны поручения «принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем». В самом городе была изменена схема движения транспорта – временные ограничения есть на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова-на-Дону. В городе отменены все массовые мероприятия.

Вечером 23 июня в Минобороны заявили, что сообщения о том, что якобы Вооруженные силы России нанесли удар по бойцам ЧВК «Вагнер», не соответствует действительности. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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