В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка
Власти Тульской области приняли решение ограничить транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей, водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 «Дон», сообщила пресс-служба правительства региона.
После событий вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, против которого было возбуждено уголовное дело, в Тульской области со вчерашнего вечера усилены меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия. По данным пресс-службы правительства, губернатор Алексей Дюмин получает оперативную информацию от руководителей силовых структур по текущей обстановке в регионе.
«На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен. В случае острой необходимости следует искать объездные пути», – говорится в сообщении.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании, и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Позднее в Кремле рассказали о готовящемся обращении президента.
Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве отметили, что бойцов «Вагнера» «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», и сообщили, что несколько человек уже «осознали свою ошибку» и обратились за помощью «в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». Помощь им уже оказана, сообщили в Минобороны.
В Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции.