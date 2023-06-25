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Минобороны сообщило об отражении атаки украинских военных

Ведомости

Российские военные группировки «Восток» отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

В районе Нескучного армейская авиация уничтожила боевые бронированные машины, а также поразила скопления боевиков, такие же результаты показала артиллерия в районе Новодонецкого, где, помимо этого, ликвидировали один пикап, сообщил Чехов. По его данным, российские военные уничтожили свыше 50 бойцов ВСУ.

23 июня Минобороны сообщило об уничтожении группировкой «Восток» склада боеприпасов ВСУ в ДНР. Накануне Минобороны сообщило, что российским военным удалось отбить три атаки ВСУ на Времевском выступе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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