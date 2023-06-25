Минобороны сообщило об отражении атаки украинских военных
Российские военные группировки «Восток» отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
В районе Нескучного армейская авиация уничтожила боевые бронированные машины, а также поразила скопления боевиков, такие же результаты показала артиллерия в районе Новодонецкого, где, помимо этого, ликвидировали один пикап, сообщил Чехов. По его данным, российские военные уничтожили свыше 50 бойцов ВСУ.
23 июня Минобороны сообщило об уничтожении группировкой «Восток» склада боеприпасов ВСУ в ДНР. Накануне Минобороны сообщило, что российским военным удалось отбить три атаки ВСУ на Времевском выступе.