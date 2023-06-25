Минобороны сообщило об отражении атаки украинских военных

В районе Нескучного армейская авиация уничтожила боевые бронированные машины, а также поразила скопления боевиков, такие же результаты показала артиллерия в районе Новодонецкого, где, помимо этого, ликвидировали один пикап, сообщил Чехов. По его данным, российские военные уничтожили свыше 50 бойцов ВСУ.