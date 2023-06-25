Два человека погибли и 15 ранены при уличной перестрелке в США

В ночь на 24 июня несколько человек сообщили в службу 911, что кто-то стрелял в толпу, уточнили в полиции. По предварительным данным расследования, между участниками вечеринки произошла драка, после чего раздались выстрелы. Ранения люди получили также после наезда на них автомобиля.