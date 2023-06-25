Два человека погибли и 15 ранены при уличной перестрелке в США
В городе Сагино в США произошла перестрелка на уличной вечеринке, сообщила полиция штата Мичиган. В результате погибли 19-летний мужчина и 51-летняя женщина. 15 человек получили огнестрельные ранения.
В ночь на 24 июня несколько человек сообщили в службу 911, что кто-то стрелял в толпу, уточнили в полиции. По предварительным данным расследования, между участниками вечеринки произошла драка, после чего раздались выстрелы. Ранения люди получили также после наезда на них автомобиля.
Как выяснили детективы, в ходе перестрелки использовалось как минимум пять единиц оружия разного калибра. Подозреваемые пока не задержаны, говорится в сообщении.