Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников «Алые паруса»
Парусный бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников «Алые паруса», который в прошел в Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 июня. На палубе брига выступил певец SHAMAN.
Бриг с парусами красного цвета вошел в створку Троицкого моста и проследовал вдоль набережной. Выпускники исполнили песню «Лучший город на земле», а над Невой было организовано водно-пиротехническое шоу.
SHAMAN с палубы корабля исполнил песню «С чего начинается Родина», а на концерте на Дворцовой площади выступили Тося Чайкина, «Чайф», Gayazovs Brothers, The Hatters, «Моя Мишель», Burito и другие артисты. Ведущими праздники стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.
Праздник выпускников «Алые паруса» в этом году отмечает 55 лет с момента первого появления корабля с алыми парусами в акватории Невы в 1968 г. «Алые паруса» проходят ежегодно с 2005 г. До этого фестиваль на Неве не проводился почти 30 лет.