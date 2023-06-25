Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» в этом году отмечает 55 лет с момента первого появления корабля с алыми парусами в акватории Невы в 1968 г. «Алые паруса» проходят ежегодно с 2005 г. До этого фестиваль на Неве не проводился почти 30 лет.