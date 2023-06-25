Газета
Общество

Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников «Алые паруса»

Ведомости

Парусный бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников «Алые паруса», который в прошел в Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 июня. На палубе брига выступил певец SHAMAN.

Бриг с парусами красного цвета вошел в створку Троицкого моста и проследовал вдоль набережной. Выпускники исполнили песню «Лучший город на земле», а над Невой было организовано водно-пиротехническое шоу.

SHAMAN с палубы корабля исполнил песню «С чего начинается Родина», а на концерте на Дворцовой площади выступили Тося Чайкина, «Чайф», Gayazovs Brothers, The Hatters, «Моя Мишель», Burito и другие артисты. Ведущими праздники стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. 

Праздник выпускников «Алые паруса» в этом году отмечает 55 лет с момента первого появления корабля с алыми парусами в акватории Невы в 1968 г. «Алые паруса» проходят ежегодно с 2005 г. До этого фестиваль на Неве не проводился почти 30 лет.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных