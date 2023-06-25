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СМИ: при крушении самолета в Подмосковье погибли два человека

Ведомости

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, самолет разбился под городом Ступино, на борту находились два человека, они погибли. «Интерфакс» уточняет, что судно принадлежит частному лицу. На земле разрушений и пострадавших нет, уточнили в экстренных службах.

В мае в Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов ВКС – два самолета и два вертолета. До этого В Мурманской области упал истребитель МиГ-31. В октябре прошлого года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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