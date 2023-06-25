СМИ: при крушении самолета в Подмосковье погибли два человека
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По их данным, самолет разбился под городом Ступино, на борту находились два человека, они погибли. «Интерфакс» уточняет, что судно принадлежит частному лицу. На земле разрушений и пострадавших нет, уточнили в экстренных службах.
В мае в Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов ВКС – два самолета и два вертолета. До этого В Мурманской области упал истребитель МиГ-31. В октябре прошлого года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.