АТОР: стоимость авиабилетов за границу пришла в норму

Билет в столицу Армении с пересадкой в Сочи с вылетом сегодня стоит от 25 600 руб., прямой рейс в Ереван обойдется как минимум в 44 000 руб., выяснили в АТОР. На следующей неделе цены на прямые перелеты будут меньше – от 29 300 руб. В Тбилиси улететь сегодня предлагают за 41 400 руб. с двумя пересадками, прямой рейс на 26 июня стоит от 108 300 руб. Стоимость билетов в Белград на с вылетом на следующей неделе начинается от 65 000 руб., но в воскресенье они дороже на 10 000 руб.