АТОР: стоимость авиабилетов за границу пришла в норму
Авиабилеты за границу 25 июня подешевели после скачка цен, который произошел днем ранее из-за событий вокруг ЧВК «Вагнер». В частности, тогда улететь из Москвы в Ереван перевозчики предлагали примерно за 200 000 руб. О снижении стоимости билетов сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как ранее сообщил The Bell (признан иноагентом), 24 июня прямых билетов до Стамбула, Астаны и Тбилиси не осталось, а билет в Дубай стоил 350 000 руб. Сейчас ситуация нормализовалась, есть и «экстремально низкие» тарифы на 25 и 26 июня, при этом «дорого и неудобно» лететь в Тбилиси и Белград, отмечает АТОР.
Так, билет в Дубай с багажом на сегодня можно приобрести за 48 000 руб. у Emirates, на следующий день можно отправиться туда рейсом «Победы» уже за 20 500 руб., но без багажа. 25 000 руб. стоит билет до Стамбула на воскресенье у «Аэрофлота», а в понедельник, 26 июня, можно улететь рейсами «Победы» за 13 500 руб.
Билет в столицу Армении с пересадкой в Сочи с вылетом сегодня стоит от 25 600 руб., прямой рейс в Ереван обойдется как минимум в 44 000 руб., выяснили в АТОР. На следующей неделе цены на прямые перелеты будут меньше – от 29 300 руб. В Тбилиси улететь сегодня предлагают за 41 400 руб. с двумя пересадками, прямой рейс на 26 июня стоит от 108 300 руб. Стоимость билетов в Белград на с вылетом на следующей неделе начинается от 65 000 руб., но в воскресенье они дороже на 10 000 руб.