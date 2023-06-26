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Общество

Голикова заявила об отсутствии дефицита лекарств

Ведомости

Дефицита лекарств в аптеках и медорганизациях России нет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями председателя правительства.

«Дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях нет. Из всех препаратов, которые относятся к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по большинству запас на 10–12 месяцев», – цитирует Голикову пресс-служба кабмина.

В начале своего выступления на совещании вице-премьер подчеркнула, что все медицинские и социальные организации функционировали штатно, в том числе в Ростове-на-Дону, Воронежской, Липецкой, Тульской областях и новых российских регионах. По ее словам, каких-либо ограничений зафиксировано не было. Голикова также рассказала, что выплаты пенсий, пособий, социальные выплаты осуществлялись и осуществляются в полном объеме.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали эти сообщения ложными и «информационной провокацией». На следующее утро 24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы.

Вечером того же дня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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