Голикова заявила об отсутствии дефицита лекарств

В начале своего выступления на совещании вице-премьер подчеркнула, что все медицинские и социальные организации функционировали штатно, в том числе в Ростове-на-Дону, Воронежской, Липецкой, Тульской областях и новых российских регионах. По ее словам, каких-либо ограничений зафиксировано не было. Голикова также рассказала, что выплаты пенсий, пособий, социальные выплаты осуществлялись и осуществляются в полном объеме.