Голикова заявила об отсутствии дефицита лекарств
Дефицита лекарств в аптеках и медорганизациях России нет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями председателя правительства.
«Дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях нет. Из всех препаратов, которые относятся к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по большинству запас на 10–12 месяцев», – цитирует Голикову пресс-служба кабмина.
В начале своего выступления на совещании вице-премьер подчеркнула, что все медицинские и социальные организации функционировали штатно, в том числе в Ростове-на-Дону, Воронежской, Липецкой, Тульской областях и новых российских регионах. По ее словам, каких-либо ограничений зафиксировано не было. Голикова также рассказала, что выплаты пенсий, пособий, социальные выплаты осуществлялись и осуществляются в полном объеме.
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали эти сообщения ложными и «информационной провокацией». На следующее утро 24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы.
Вечером того же дня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.