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Глава Henry Crown & Cо Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе

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Президент инвестиционной компании Henry Crown & Cо и член совета директоров JPMorgan Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление центра общественной безопасности в Аспене.

Бизнесмен погиб 25 июня, в свой день рождения. Ему было 70 лет. По данным службы, он врезался в барьер на трассе Aspen Motorsports Park. Официальная причина смерти будет установлена после экспертизы. Произошедшее было признано несчастным случаем, пишет CBS. Телеканал уточняет, что Краун проживал в округе Питкин наряду с Чикаго. 

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон, комментируя смерть Крауна, заявил, что «был опустошен», когда узнал об аварии. Он выразил соболезнования жене и четверым детям бизнесмена и отметил его благотворительную и инвестиционную деятельность в отношении Чикаго. По словам политика, Краун был привержен совместной работе с администрацией над созданием «более безопасного Чикаго». Джонсон сообщил, что незадолго до трагедии встречался с бизнесменом, чтобы «поделиться идеями».

Краун и его жена на прошлой неделе присутствовали на официальном обеде в Белом доме. Президент США Джо Байден назвал гибель бизнесмена «шокирующей» и выразил соболезнования семье Крауна. «Его преданность Чикаго была безгранична; он был щедр ко многим ведущим учреждениям – от Чикагского университета до Музея науки и промышленности. <...> Он был хорошим человеком, дорогим другом и великим американцем», – говорится в заявлении американского лидера.

Henry Crown & Cо была основана дедом Джеймса Крауна – американским промышленником Генри Крауном. Джеймс Краун занимал должность президента компании, а также входил в совет директоров банка JP Morgan Chase и был управляющим партнером Aspen Skiing Co. Forbes оценивал состояние бизнесмена в $10,2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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