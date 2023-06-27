Глава Henry Crown & Cо Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон, комментируя смерть Крауна, заявил, что «был опустошен», когда узнал об аварии. Он выразил соболезнования жене и четверым детям бизнесмена и отметил его благотворительную и инвестиционную деятельность в отношении Чикаго. По словам политика, Краун был привержен совместной работе с администрацией над созданием «более безопасного Чикаго». Джонсон сообщил, что незадолго до трагедии встречался с бизнесменом, чтобы «поделиться идеями».