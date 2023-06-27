«Почта России» возобновила экспресс-доставку посылок еще в четыре страны

Сейчас «Почта России» доставляет экспортные отправления в 130 стран. «За последние 12 месяцев компания отмечает смещение потоков на Ближний Восток, в Латинскую Америку, Африку и Азию (включая Китай)», – отметила пресс-служба. В то же время доля экспорта в Соединенные Штаты, Канаду и страны Европейского союза продолжает сокращаться.