«Почта России» возобновила экспресс-доставку посылок еще в четыре страны
Спустя три года «Почта России» возобновила экспресс-доставку посылок в Венесуэлу, Мьянму, Перу и Танзанию, сообщила пресс-служба компании. Почтовое сообщение было прервано в 2020 г. по причине пандемии COVID-19.
«Почта России возобновила прием международных EMS-отправлений в Венесуэлу, Мьянму, Перу и Танзанию. Это позволит поддержать выход российских экспортеров на новые рынки», – говорится в сообщении.
Аналогичное решение в отношении 9 стран «Почта России» приняла в январе текущего года. Тогда прием международных EMS-отправлений возобновился в Анголу, Доминиканскую республику, Камерун, Коста-Рику, Лаос, Намибию, Никарагуа, Панаму и Эквадор.
Сейчас «Почта России» доставляет экспортные отправления в 130 стран. «За последние 12 месяцев компания отмечает смещение потоков на Ближний Восток, в Латинскую Америку, Африку и Азию (включая Китай)», – отметила пресс-служба. В то же время доля экспорта в Соединенные Штаты, Канаду и страны Европейского союза продолжает сокращаться.