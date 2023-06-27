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Бизнес

«Почта России» возобновила экспресс-доставку посылок еще в четыре страны

Ведомости

Спустя три года «Почта России» возобновила экспресс-доставку посылок в Венесуэлу, Мьянму, Перу и Танзанию, сообщила пресс-служба компании. Почтовое сообщение было прервано в 2020 г. по причине пандемии COVID-19.

«Почта России возобновила прием международных EMS-отправлений в Венесуэлу, Мьянму, Перу и Танзанию. Это позволит поддержать выход российских экспортеров на новые рынки», – говорится в сообщении.

Аналогичное решение в отношении 9 стран «Почта России» приняла в январе текущего года. Тогда прием международных EMS-отправлений возобновился в Анголу, Доминиканскую республику, Камерун, Коста-Рику, Лаос, Намибию, Никарагуа, Панаму и Эквадор.

Сейчас «Почта России» доставляет экспортные отправления в 130 стран. «За последние 12 месяцев компания отмечает смещение потоков на Ближний Восток, в Латинскую Америку, Африку и Азию (включая Китай)», – отметила пресс-служба. В то же время доля экспорта в Соединенные Штаты, Канаду и страны Европейского союза продолжает сокращаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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