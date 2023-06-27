ЦРПТ заявил о готовности большинства производителей к маркировке детской воды

«Если говорить про дорожную карту внедрения, то нанесение средств идентификации стартует с 1 сентября 2023 г. Времени осталось не так много, но свыше 80% участников уже готовы», – рассказала она. При этом Кузьмина не стала уточнять названия производителей, которые вошли в систему.