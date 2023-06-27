ЦРПТ заявил о готовности большинства производителей к маркировке детской воды
Свыше 80% производителей детской воды готовы к маркировке, которая стартует этой осенью. Об этом рассказала в рамках форума WaterShow руководитель управления безакцизной пищевой продукции Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Юлия Кузьмина, передает ТАСС.
«Если говорить про дорожную карту внедрения, то нанесение средств идентификации стартует с 1 сентября 2023 г. Времени осталось не так много, но свыше 80% участников уже готовы», – рассказала она. При этом Кузьмина не стала уточнять названия производителей, которые вошли в систему.
По ее словам, на сегодняшний момент доля нелегального оборота детской упакованной воды находится на уровне 20%. К предпосылкам введения маркировки детской воды Кузьмина отнесла частые нарушения в этой категории продукции и серые схемы производителей по уходу от маркировки. Она рассказала, что обычную питьевую воду начали разливать как детскую, но она не соответствовала предъявляемым требованиям.
О введении требования по обязательной маркировке детской воды с 1 сентября 2023 г. стало известно в конце мая. Пресс-служба Минпромторга, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, указывала, что упакованную воду для детского питания производят 27 юрлиц. «По информации ООО "Оператор-ЦРПТ" (оператор системы маркировки в России), данные организации уже зарегистрированы в системе маркировки», – уточняли там.