Егор Крид подал иск к Telegram-каналу Mash на 4 млн рублей

14 мая Mash опубликовал новость, что Крид записал двухминутный ролик для «Разговоров о важном» и получил за это 4,5 млн руб. Сейчас этот пост в Telegram-канале отсутствует. После этого представитель Крида сообщила, что певец не получал денег за это видео и что он выступил бесплатно.