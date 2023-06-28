Егор Крид подал иск к Telegram-каналу Mash на 4 млн рублей
В Савеловский районный суд Москвы поступил иск от российского исполнителя Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) к Telegram-каналу Mash о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«В производстве суда находится гражданское дело по исковому заявлению Егора Крида к ООО "Мэш" о защите чести, достоинства, деловой репутации. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 12 июля 2023 г. в 10:30», – сказано в сообщении.
Дело поступило в суд 22 июня, а 28 июня «принято к производству». По информации ТАСС, Крид требует взыскать с Mash 4 млн руб. Причиной стала публикация новости о гонораре певца за участие в проекте «Разговоры о важном».
14 мая Mash опубликовал новость, что Крид записал двухминутный ролик для «Разговоров о важном» и получил за это 4,5 млн руб. Сейчас этот пост в Telegram-канале отсутствует. После этого представитель Крида сообщила, что певец не получал денег за это видео и что он выступил бесплатно.