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Егор Крид подал иск к Telegram-каналу Mash на 4 млн рублей

Ведомости

В Савеловский районный суд Москвы поступил иск от российского исполнителя Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) к Telegram-каналу Mash о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

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«В производстве суда находится гражданское дело по исковому заявлению Егора Крида к ООО "Мэш" о защите чести, достоинства, деловой репутации. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 12 июля 2023 г. в 10:30», – сказано в сообщении. 

Дело поступило в суд 22 июня, а 28 июня «принято к производству». По информации ТАСС, Крид требует взыскать с Mash 4 млн руб. Причиной стала публикация новости о гонораре певца за участие в проекте «Разговоры о важном». 

14 мая Mash опубликовал новость, что Крид записал двухминутный ролик для «Разговоров о важном» и получил за это 4,5 млн руб. Сейчас этот пост в Telegram-канале отсутствует. После этого представитель Крида сообщила, что певец не получал денег за это видео и что он выступил бесплатно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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